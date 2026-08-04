Владимир Путин наградил фигуристку и заслуженного тренера СССР Тамару Москвину орденом почета

Борис Пиотровский поздравил Тамару Москвину с награждением. Фото: https://t.me/Piotrovsky

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета выдающегося мастера спорта и тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовой информации.

- Награда вручена «за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетний добросовестный труд», - сказано в документе.

Поздравить Москвину присоединился и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Тамара Москвина - выдающаяся спортсменка, которая выступала в парном катании. Она стала шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы.

После завершения спортивной карьеры Тамара Москвина успешно занялась тренерской деятельностью. Под её руководством ученики завоевали множество медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Среди ее учеников - олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.