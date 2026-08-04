Годовая инфляция в Петербурге достигла 5,4 процента

Цены на овощи и фрукты, которые весной снизились, вновь выросли. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На последнем заседании Совета директоров Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14 процентов годовых. Это решение было принято с учетом ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий, вызванных ситуацией на рынке топлива и повышением цен на некоторые товары. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Однако, по словам начальника Северо-Западного главного управления Банка России Павла Шапталы, эти факторы носят временный характер, а экономика во втором квартале демонстрировала умеренные темпы роста. Годовая инфляция, скорректированная на товары и услуги с волатильными ценами, остается в пределах 4–5 процентов.

- Годовая инфляция в некоторых регионах в июне составила 5,4 процента. Цены на овощи и фрукты, которые весной снизились, вновь выросли. Также значительно подорожало топливо из-за сокращения производственных мощностей и повышенного летнего спроса, - рассказал Шаптала.

Он также отметил, что снижение ключевой ставки будет происходить медленнее, чем планировалось весной. Средняя ключевая ставка в текущем году составит 14,5–14,6 процента, если события будут развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Основная цель регулятора - вернуть инфляцию к целевому значению в 4 процента.