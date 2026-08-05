На одном из занятий обсудили вопросы эффективного планирования и организации работы подчиненных. Фото: www.gov.spb.ru

Вторая группа участников кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» начала обучение по пятому модулю. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Ветераны СВО будут осваивать методы и технологии управления, необходимые для работы на госслужбе. Так, на одном из занятий обсудили вопросы эффективного планирования и организации работы подчиненных.

Военный хирург Сергей Артюхов поделился своими мыслями о программе и ее значении для участников специальной военной операции.

- Я подал документы на программу «Время героев Санкт-Петербурга» еще будучи на СВО, потому что, ощутив ту командую работу, я хотел ее продолжить. И учеба все это дает мне в полной мере, - рассказал Артюхов.

Ранее Сергей добровольно отправился на фронт и был награжден медалями Луки Крымского и «За заслуги» ЛНР II степени, в настоящее время мужчина занимает должность заместителя главврача поликлиники № 107.