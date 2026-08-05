Депутаты Петербурга начали массово удалять и переименовывать свои каналы в Telegram

Некоторые депутаты просто удалили или закрыли свои аккаунты в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 4 августа в социальных сетях депутатов и кандидатов в ЗакС и Госдуму Петербурга начали происходить массовые изменения. Часть чиновников переименовала свои аккаунты в соцсетях, а часть и вовсе удалила свои страницы в Telegram, «ВКонтакте» и других платформах.

Среди тех, кто изменил название своих каналов, - вице-губернатор Владимир Омельницкий, депутат Госдумы Виталий Милонов и депутат Андрей Рябоконь. Некоторые оппозиционные политики также сменили названия своих каналов.

Некоторые депутаты просто удалили или закрыли свои аккаунты в соцсетях. Например, телеграм-канал Дениса Четырбока «Четырграм» теперь указан как частный, так же поступила и Наталия Астахова. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский также удалил свой канал в Telegram, его профиль пропал из «Макса» и «ВКонтакте», остался только канал, который Бельский ведет для души «О футболе в Питере».

По предварительной информации, чиновники могли так поступить из-за указа свыше. К слову, напомним, что в сентябре 2026 года в Петербурге будут проходить выборы.