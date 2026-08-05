Среди награжденных будут представители строительной сферы, внесшие вклад в город. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном вручат награды заслуженным строителям Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Постановлением городского правительства утвердили награждение почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» в 2026 году. Среди награжденных будут представители строительной сферы, которые несут значительный вклад в развитие города.

Среди награжденных 7 человек получат знак I степени, 8 человек - знак II степени, 37 человек - знак III степени.

- Почетный знак был учрежден городским правительством по предложению Союза строительных объединений и организаций в 2006 году. Им награждают за вклад в строительство объектов высокого качества, разработку и внедрение инновационных технологий и материалов, а также за реализацию проектов по строительству социального жилья и восстановлению аварийных домов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Церемония награждения традиционно проходит в канун Дня строителя. В этом году этот профессиональный праздник отметят 9 августа.