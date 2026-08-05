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НовостиОбщество5 августа 2026 6:49

Капремонт Большого проспекта завершили в Василеостровском районе

Общая протяженность обновленных дорог превысила 3 километра
Маргарита СУРИНА
Площадь нового асфальтового покрытия составила более 110 тысяч квадратных метров. Фото: gov.spb.ru

Площадь нового асфальтового покрытия составила более 110 тысяч квадратных метров. Фото: gov.spb.ru

В Василеостровском районе завершился капремонт Большого проспекта и участка 8–9-х линий Васильевского острова. Общая протяженность обновленных дорог превысила 3 километра, а площадь нового асфальтового покрытия составила более 110 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Ремонт Большого проспекта В. О. проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновлен участок от 1-й до 23-й линии протяжённостью 1,5 километра. Специалисты заменили бортовые камни, произвели фрезерование старого асфальта, уложили асфальтобетон, нанесли новую разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в порядок привели полтора километра 8-й и 9-й линий от набережной Лейтенанта Шмидта до набережной реки Смоленки.

Около 80 адресов включено в программу дорожного ремонта на 2026 год.