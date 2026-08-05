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НовостиОбщество5 августа 2026 7:16

На Невском проспекте отреставрируют дома, где жили Чайковский и Тургенев

Центральное место в ансамбле занимает здание Петришуле
Маргарита СУРИНА
Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте.

Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Невском проспекте в Петербурге проходит капремонт фасадов зданий. ГАТИ выдала более 800 разрешений на проведение работ, около 60 из них касаются 24 домов на этой знаменитой улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте, 22–24. Шесть из них имеют статус памятников архитектуры. Площадь фасадов, подлежащих реставрации, составляет около 36 тысяч квадратных метров - это сопоставимо с пятью футбольными полями, - рассказал телеканал.

Центральное место в ансамбле занимает здание Петришуле - одно из старейших учебных заведений России, основанное в 1709 году. Реставрация также проводится на других зданиях, связанных с известными личностями. Среди них - доходный дом Трейберга, спроектированный архитектором Бенуа, где в 1870-х годах останавливался Тургенев; дом Чадаева, в 1980-х годах служивший редакцией журнала «Ленинградская панорама»; и дом Мальцова, где в конце XIX века проживал Петр Чайковский с братом.

Восстановление фасадов осуществляется в рамках городской стратегии по сохранению культурного наследия. Работы ведутся Фондом капитального ремонта и Комитетом по охране памятников.