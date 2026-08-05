На Невском проспекте отреставрируют дома, где жили Чайковский и Тургенев

Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Невском проспекте в Петербурге проходит капремонт фасадов зданий. ГАТИ выдала более 800 разрешений на проведение работ, около 60 из них касаются 24 домов на этой знаменитой улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте, 22–24. Шесть из них имеют статус памятников архитектуры. Площадь фасадов, подлежащих реставрации, составляет около 36 тысяч квадратных метров - это сопоставимо с пятью футбольными полями, - рассказал телеканал.

Центральное место в ансамбле занимает здание Петришуле - одно из старейших учебных заведений России, основанное в 1709 году. Реставрация также проводится на других зданиях, связанных с известными личностями. Среди них - доходный дом Трейберга, спроектированный архитектором Бенуа, где в 1870-х годах останавливался Тургенев; дом Чадаева, в 1980-х годах служивший редакцией журнала «Ленинградская панорама»; и дом Мальцова, где в конце XIX века проживал Петр Чайковский с братом.

Восстановление фасадов осуществляется в рамках городской стратегии по сохранению культурного наследия. Работы ведутся Фондом капитального ремонта и Комитетом по охране памятников.