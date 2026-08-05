Более 17,5 тысяч тонн свежих овощей и фруктов привезли в Петербург с начала года

Среди импортированных товаров - яблоки, арбузы, дыни, гранаты, виноград и не только. Фото: пресс-служба СЗТУ

С начала года в Петербург автомобильным и железнодорожным транспортом ввезли более 17,5 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ. Среди импортированных товаров - яблоки, арбузы, дыни, гранаты, виноград, хурма, цитрусовые, чеснок, баклажаны, перец, томаты, ягоды и другие овощи, и фрукты. Также в город доставили экзотические фрукты, такие как манго, личи, питахайя и помело.

Продукцию поставляют из стран Азии, Латинской Америки, СНГ и других регионов. Таможенники и инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оперативно проводят все необходимые проверки.

- Должностные лица Санкт-Петербургской таможни совместно с инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проводят таможенный и карантинный фитосанитарный контроль в первоочередном порядке, в минимальные сроки, - рассказал первый заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни Александр Виноградов.