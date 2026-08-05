Новое «Интервидение» может пройти в Китае

Певец Ван Си из Китая во время выступления на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение - 2025". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Названо возможное место проведения нового музыкального конкурса «Интервидение», которое пришло на замену «Евровидению». По словам продюсера Павла Рудченко, пообщавшегося с изданием «Абзац», шоу может пройти в Китае, если его перенесут из Саудовской Аравии. По словам эксперта, у Поднебесной есть все необходимые технические и денежные ресурсы для того, чтобы оперативно перехватить эстафету проведения конкурса.

- Было бы неплохо, если Китай сделает дружественный жест и проведет «Интервидение». С их возможностями шоу можно организовать без финансовых потерь и на качественном уровне. Даже если организаторы возьмут паузу до следующего года, это не повлияет на рейтинги конкурса, потому что важно провести его на безопасном и должном уровне. Все-таки он только находится на этапе становления, поэтому какие-то изменения в организации возможны, - цитируют Рудченко в «Абзаце».

Добавим, что ранее ходили слухи о том, что проведение «Интервидения-2026» в Саудовской Аравии может сорваться. Напомним, победителем шоу в 2025 году стал певец из Вьетнама Дык Фук.