В Петербурге задержали 20-летнего афериста, обманувшего пенсионера почти на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 1 августа, когда в полицию обратился пожилой мужчина, ставший жертвой мошенников.

- По словам пенсионера, ему звонили неизвестные, выдавая себя за сотрудников различных организаций. Злоумышленники убедили мужчину передать курьеру 900 тысяч рублей под предлогом декларирования денежных средств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

4 августа был задержан предполагаемый курьер мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранительные органы продолжают расследование этого дела, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.