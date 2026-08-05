Подросток выстрелил из ракетницы в студентов у общежития на Вавиловых

Подросток выстрелил из ракетницы в сверстников в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток напал на сверстников у общежития на улице Вавиловых в Калининском районе. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все произошло вечером в воскресенье, 2 августа. К двум студентам, стоявшим у здания, подскочили неизвестные им сверстники и начали их провоцировать. В ходе потасовки один из обидчиков достал ракетницу и выстрелил из нее в парней, а потом использовал перцовый баллончик. Пострадавшие в панике забежали в здание общежития за помощью. На место вызвали скорую и полицию.

- Медики диагностировали у студентов раны и ожоги. Им назначили амбулаторное лечение и отпустили. По факту нападения на молодых людей возбудили уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ «Разбой», - рассказали в издании.

Полицейские задержали нападавшего. Оказалось, что ему 16 лет, он тоже учится в одном из городских колледжей. Предварительно, он выстрелил в сверстников, потому что хотел отобрать у них вещи. Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет колонии. Поиск других нападавших продолжается.