Восемь человек погибли в лесах Ленобласти с начала 2026 года

170 обращений передали волонтерам поискового отряда. Фото: "ЛизаАлерт"

С начала года в Ленобласти погибли восемь человек, которые заблудились в лесу. Всего зафиксировали 130 заявок о пропавших, а также 170 обращений в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- Некоторые люди начинают пытаться самостоятельно найти выход, в том числе в темное время суток, что тоже делать не нужно - легко получить травму, и, соответственно, никуда с места не двигаться. Это тоже очень большой процент трагических исходов, - рассказал подполковник внутренней службы, заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Ленинградской области Дмитрий Подгорный.

МЧС также призывают не забывать о безопасности на воде и всегда надевать спасательный жилет при использовании сапбордов и байдарок. В этом году зафиксировано 56 происшествий на воде, в результате которых погибли 48 человек, включая двоих детей.