Черноморская тюлька оказалась доминантным видом в Рыбинском водохранилище

Исследователи выяснили, что черноморско-каспийская тюлька стала преобладающим видом. Фото: yarnews.net

Исследователи из Института биологии внутренних вод РАН выяснили, что черноморско-каспийская тюлька стала преобладающим видом в Рыбинском водохранилище. На протяжении более двух десятилетий ученые изучали чужеродные виды рыб в Волге и Каме, и их исследование опубликовано в специальном издании. Об этом сообщил yarnews.net.

По словам сотрудника Института биологии внутренних вод Дмитрия Карабанова, Рыбинское водохранилище расположено в уникальном месте и служит перекрестком для различных видов рыб, проникающих с юга и севера.

- Тюлька продвинулась на север, используя создание каскада водохранилищ. При этом она не вытеснила местные виды и не нанесла вреда экосистеме, а стала важным источником пищи для хищных рыб, - рассказал Карабанов.

Однако по этой причине, европейская корюшка (снеток) и ряпушка, пришедшие из Белого озера и бассейна Шексны, также присутствуют в водохранилище, но некоторые виды, например, корюшка, испытывают значительное сокращение из-за потепления воды.