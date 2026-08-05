Капремонт крыш на Невском проспекте выполнили на 80 процентов

Специалисты не только заменяют кровельное покрытие, но и восстанавливают стропильные системы. Фото: gov.spb.ru

На Невском проспекте в Петербурге в рамках программы «Невский проспект» проходит капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. В этом году обновят 11 зданий, девять из которых - объекты культурного наследия. Как сообщил губернатор Александр Беглов, ремонт крыш на Невском проспекте выполнен более чем на 80 процентов.

- Специалисты не только заменяют кровельное покрытие, но и восстанавливают стропильные системы, устанавливают снегозадержатели и системы антиобледенения, сохраняют уникальные элементы вентиляционных каналов и кирпичной кладки, - рассказал губернатор.

Одним из самых масштабных проектов этого года стал комплекс домов № 32-34 на Невском проспекте. Ремонт фасада этого комплекса был завершен в прошлом году.

Также особый интерес представляет Дом И. Г. Неймана - Дом Котомина (№ 18), где проводится комплексный ремонт комбинированной крыши. Дом архитектора А. Л. Лишневского на Невском проспекте, 141, также включён в список объектов культурного наследия, где идут кровельные работы.

До 2030 года планируется провести капитальный ремонт и реставрацию 255 многоквартирных домов-памятников в разных районах Петербурга.