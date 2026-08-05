Петербуржец пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома

В Петербурге сосед попытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец по имени Исмат Б. из Красногвардейского района пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома №30 на проспекте Энергетиков. Причем, нападения он совершил прямо в своей парадной. Первый эпизод произошел днем 14 июля. Жертвой стала 19-летняя девушка. Она рассказала полиции, что мужчина схватил ее за талию, касался оголенных частей тела. Ей в итоге удалось убежать.

Ночью 1 августа Исмату удалось затащить в свою квартиру другую женщину, 57-летнюю соседку. Он закрыл входную дверь на ключ и начал домогаться жертвы, откинул ее на диван. Каким-то чудом женщина смогла отвлечь его, найти ключ и сбежать с места происшествия. Она тоже написала заявление в полицию, и через двое суток насильника задержали.

- Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, но вину он не признал. В следствии настаивали, что его нужно отправить в СИЗО, так как фигурант может скрыться на территории иностранного государства и давить на потерпевших. В итоге его заключили под стражу, - добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.