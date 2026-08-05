Маммолог Братик: Узкий бюстгальтер может спровоцировать появление уплотнений и узлов

Врач рекомендовал при появлении боли, уплотнений или других неприятных ощущений не откладывать визит к специалисту. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неправильно подобранный бюстгальтер способен не только вызывать дискомфорт, но и привести к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал маммолог Александр Братик.

По словам специалиста, желание подчеркнуть форму груди нередко заставляет женщин выбирать слишком тесное белье, которое сильно сдавливает ткани.

- Во время ношения такого декольте могут появляться проблемы в подмышечных областях, где косточки сильно врезаются в молочную железу. При длительном использовании это вызывает боли и опухоли, провоцируя сначала уплотнения, а потом и узловые образования, - пояснил врач.

Маммолог подчеркнул, что бюстгальтер не должен сдавливать грудь или подмышечные области. По его словам, при выборе белья стоит в первую очередь обращать внимание на комфорт, а не только на внешний вид. Также узкое белье может спровоцировать кожные заболевания.

Врач рекомендовал при появлении боли, уплотнений или других неприятных ощущений не откладывать визит к специалисту, чтобы своевременно исключить заболевания молочных желез.