В Петродворцовом районе с 7 по 10 августа будет проводиться ремонт дорожного покрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Красносельском районе с 7 по 9 августа на улице Адмирала Трибуца будет ограничено движение транспорта от Петергофского шоссе до улицы Адмирала Коновалова. Участок улицы Адмирала Трибуца от улицы Адмирала Коновалова в сторону бокового проезда Петергофского шоссе будет полностью закрыт.

- Также с 7 по 9 августа будет ограничено движение по боковому проезду Петергофского шоссе на участке от улицы Катерников до улицы Адмирала Трибуца, включая перекресток с улицей Адмирала Трибуца, - рассказали в пресс-службе администрации.

В Петродворцовом районе с 7 по 10 августа будет проводиться ремонт дорожного покрытия. Также 7 августа в Петергофе на улице Константиновская будет закрыто движение транспорта от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы. Для объезда можно использовать улицы Бородачева, Эрлеровский бульвар, Аврова, Михайловская, Никольская, Санкт-Петербургский проспект и Царицынская.

ГАТИ рекомендует заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, связанных с дорожными работами. Будьте осторожны на дорогах и обращайте внимание на информационные щиты.