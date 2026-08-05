Администратора колл-центров украинских мошенников задержали в Петербурге

18-летний администратор колл-центров мошенников попался полиции в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Москвича задержали по подозрению в работе на украинских мошенников. По информации Moika78.ru, ссылающейся на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, парню всего 18 лет, и он администрировал несколько колл-центров аферистов. Сам москвич говорит, что она работал техническим специалистом целой международной сети мошенников. В его доме нашли все необходимое для следствия «железо»: компьютеры, роутеры и другое оборудование.

- По данным оперативников, фигуранта завербовали через один из мессенджеров, после чего его обязали обслуживать сеть GSM-шлюзов, через которые преступники из зарубежных колл-центров совершали тысячи звонков россиянам. Работало это так: они подменяли реальные номера, но оставались невидимыми для систем безопасности, - рассказали в городском издании.

Маскировался москвич умело: снимал однушки в шумных местах – расположенные над барами и клубами, чтобы спрятать жужжание оборудования. Каждую неделю ему платили примерно по 55 тысяч рублей в криптовалюте. В отношении помощника аферистов возбудили уголовное дело по третьей части статьи 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальный телефонной станции». Ему грозит до шести лет колонии и штраф до двух миллионов рублей. Гастролера отправили в СИЗО на время следствия.