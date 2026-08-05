Петербуржцы смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

Узкая полоса полной фазы пройдет далеко от России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга смогут наблюдать солнечное затмение, которое вечером 12 августа. Как сообщил Piter.TV со ссылкой на данные Института космических исследований РАН, природное явление начнется в 18:35 по московскому времени. Для европейской части страны максимальная фаза достигнет 0,85 и наступит примерно в 20:50–21:00.

- Узкая полоса полной фазы пройдет далеко от России. Ее увидят у берега Таймыра, а также в Гренландии, Исландии и Испании, - пояснил старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.

Петербуржцам повезет меньше: в городе можно будет увидеть лишь частные фазы затмения, и то только на закате и при условии ясной погоды. К слову, полное затмение в Северной столице ожидается через... сто лет - в 2126 году. Так что будем радоваться тому, что есть.

Специалисты предупреждают: для наблюдений нужно использовать только специальные солнечные очки или фильтры, которые ослабляют свет примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло или рентгеновская пленка для этого не подходят. Они не защищают глаза и могут привести к потере зрения.