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НовостиЗвезды5 августа 2026 12:02

Анастасия Волочкова честно призналась, почему давно не делала фото со шпагатом

Волочкова: У меня теперь нет времени выкладывать в соцсети фото со шпагатом
Степан СТЕПАНОВ
Анастасия Волочкова отказалась от шпагатов.

Анастасия Волочкова отказалась от шпагатов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники Анастасии Волочковой заметили, что 50-летняя балерина давно не выкладывала в соцсети свои фото со шпагатом. Журналисты решили задать этот вопрос звезде напрямую. По словам Волочковой, после операции, которую ей минувшей зимой провели немецкие врачи, не до «шпагатных» изображений.

- Во время реабилитации я, признаюсь, нарушила предписания врачей - выходила на репетиции и даже выступала, чем усугубила ситуацию: перетрудила мышцы на ноге, и организм просто-напросто начал сдавать, - объяснила Общественной службе новостей Анастасия. - Но я все равно сажусь на шпагат, просто не выкладываю фото в соцсети, потому что мне некогда это делать: много репетиций, и теперь нужно больше времени уделять восстановлению.

Балерина также призналась, что делает все возможное, чтобы в своем возрасте сохранять форму и продолжать служить искусству.

- Я тот человек, который просто не может жить без сцены, - сказала Волочкова. - Я живу сценой и не могу подводить зрителя.