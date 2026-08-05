Финляндия строит кладбище ядерных отходов недалеко от границ с Ленобластью

Финляндия готовится к строительству хранилища радиоактивных отходов недалеко от Петербурга и Ленобласти. Снимок иллюстративный. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Финляндии первыми в мире разрешили строительство хранилища ядерных отходов Onkalo, которое расположится на участке АЭС «Олкилуото» на побережье Балтийского моря. Старт работ запланировали на конец 2026 года, пишет Moika78.ru со ссылкой на финские СМИ. В связи с этим возникает логичный вопрос, чего ждать граничащим с Суоми Петербургу и Ленобласти? Ведь до Северной столицы всего ничего – почти 500 километров.

Сами финны заверили, что «кладбище» отходов будет безопасным, а к его вводу они готовились 40 лет. Уникальный объект состоит из завода. Отработанное ядерное топливо хранят в бассейнах с водой в течение периода от 20 до 50 лет, а потом его высушивают и пакуют в медные контейнеры, которые затем опускают в скважины на глубину почти полкилометра. Все герметично.

- Эксперты сомневаются, что система хранения надежно защищена. Ведь есть риск коррозии и утечки радиации, а также геологические проблемы: из-за сейсмических процессов земля может чуть «съехать». Не прибавляет оптимизма и то, что по соседству с хранилищем расположена АЭС, где в 2016 году уже находили утечку радиоактивных веществ, - сообщает Moika78.ru.

Некоторые эксперты предполагают, что Россия может ответить Финляндии размещением ракетных систем в приграничных регионах.