Петербуржца оштрафовали на 12 тысяч рублей за три оскорбления в соцсетях

Прокуратура возбудила три административных дела за оскорбление. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Невского района добилась наказания для мужчины, который оскорблял другого пользователя в переписке - 42-летний петербуржец три раза грубо высказался в адрес 34-летнего знакомого.

В феврале 2026 года мужчина оскорблял заявителя в ходе переписок. Он высказывал в его адрес унизительные выражения, называл его мошенником и использовал другие грубые слова.

- Пострадавший терпеть такое обращение не стал и обратился в прокуратуру с жалобой на унижение чести и достоинства. Все эпизоды зафиксировали, их хватило для возбуждения дел, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура возбудила три административных дела за оскорбление. После рассмотрения всех материалов виновному назначили штрафы. Общая сумма выплат составила 12 тысяч рублей, по 4 тысячи за каждое оскорбление.