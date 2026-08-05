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НовостиЗвезды5 августа 2026 12:15

Любовь Успенская назвала причину, которая мешает ей простить Люсю Чеботину

Любовь Успенская: Не хочу обсуждать темы, где фигурирует имя Люси Чеботиной
Степан СТЕПАНОВ
Успенская не желает обсуждать темы, где фигурирует имя Люси Чеботиной.

Успенская не желает обсуждать темы, где фигурирует имя Люси Чеботиной.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не утихают страсти между королевой шансона Любовью Успенской и поп-дивой Люсей Чеботиной. Вот уже несколько месяцев артистки, которые раньше приятельствовали, не общаются. Об этом заявила сама Чеботина, пояснив, что старшая коллега по сцене ее игнорирует и даже не пытается восстановить некогда дружеские отношения после перепалки.

Напомним, в соцсетях под одним из постов Люси Чеботиной Успенская черным по белому написала, что та ее раздражает. За Люсю тут же вступилась ее мать: «Спасибо за теплые слова и «поддержку». Дальше - больше: когда у Любови Успенской пропала дочь Татьяна, Люся Чеботина хотела помочь в поисках, но Успенская не ответила ей ни на одной сообщение в директе.

- Это мое право - общаться с кем-то или не общаться, - заявила Общественной службе новостей Успенская. - Свою позицию я давно обозначила и пока не хочу никак реагировать на эту историю. И обсуждать темы, в которых фигурирует имя Чеботиной, более не желаю. Благодарю вас за понимание!