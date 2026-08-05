Любовь Успенская назвала причину, которая мешает ей простить Люсю Чеботину

Успенская не желает обсуждать темы, где фигурирует имя Люси Чеботиной. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не утихают страсти между королевой шансона Любовью Успенской и поп-дивой Люсей Чеботиной. Вот уже несколько месяцев артистки, которые раньше приятельствовали, не общаются. Об этом заявила сама Чеботина, пояснив, что старшая коллега по сцене ее игнорирует и даже не пытается восстановить некогда дружеские отношения после перепалки.

Напомним, в соцсетях под одним из постов Люси Чеботиной Успенская черным по белому написала, что та ее раздражает. За Люсю тут же вступилась ее мать: «Спасибо за теплые слова и «поддержку». Дальше - больше: когда у Любови Успенской пропала дочь Татьяна, Люся Чеботина хотела помочь в поисках, но Успенская не ответила ей ни на одной сообщение в директе.

- Это мое право - общаться с кем-то или не общаться, - заявила Общественной службе новостей Успенская. - Свою позицию я давно обозначила и пока не хочу никак реагировать на эту историю. И обсуждать темы, в которых фигурирует имя Чеботиной, более не желаю. Благодарю вас за понимание!