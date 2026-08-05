Киллеру малышевской ОПГ дали 15 лет колонии за убийство четверых человек

В 1995 года мужчина расстрелял двоих человек в Ленобласти. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киллера из девяностых осудили в Петербурге за убийство четверых человек. Суд вынес приговор наемнику из малышевской ОПГ. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима. Как уточнила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, он действовал не один, а с товарищем.

В октябре 1994 года по заказу группа убила мужчину у дома на улице Федюнинского в Ломоносове и ранили его водителя. В декабре того же года совершили еще одно убийство – зарезали жертву. А после в январе 1995 года в Ленобласти расстреляли двоих человек. Преступления были направлены на передел криминальных сфер влияния и сокрытие следов.

- Преступления прошлых лет были раскрыты благодаря работе следователей и оперативных сотрудников. Обвиняемый был задержан в 2024 году и полностью признал свою вину, - рассказали в пресс-службе ведомства.