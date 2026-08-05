Родные погибшего в Черногории музыканта из Петербурга открыли сбор средств

Молодой человек пропал 31 июля в городе Бар. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Для проведения похорон 21-летнего Георгия из Петербурга, который погиб в Черногории, организован сбор средств. Информация об этом появилась в группах, посвященных пропаже молодого человека.

- В связи с большим количеством обращений, с согласия родителей, объявляем сбор средств на организацию прощания, - говорится в сообщении.

Напомним, молодой человек пропал 31 июля в городе Бар. В последний раз его видели дома, после чего он отправился на концерт российской группы «Мумий Тролль» в Будву. Поиски длились пять дней, но найти живым петербуржца не удалось.

Активные поиски начались 2 августа. Полиция, волонтеры, добровольцы и спасатели прочесывали города Будва и Бар. Они использовали дроны и тепловизоры для обследования местности. Также были проверены все больницы и изучены записи с камер видеонаблюдения. Однако все попытки найти пропавшего не давали результатов.

4 августа поиски остановили. Утром этого дня полиция обнаружила тело Георгия. Об этом сообщили черногорские спасатели. Причины смерти молодого человека пока не называются, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.