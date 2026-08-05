Губернатор Ленобласти сообщил об улучшении ситуации с бензином

На полную нормализацию потребуется еще около двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области большинство заправок сняли ограничения на продажу дизельного топлива и увеличили лимит на отпуск бензина. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, почти все АЗС подняли лимит с 20 до 30 литров, а некоторые компании даже планировали снять его совсем.

- Ажиотажа на заправках уже нет. По крайней мере, в будние дни очередей я не наблюдаю и лично проверяю ситуацию по пути на работу, - заявил Дрозденко в интервью ТАСС.

При этом Дрозденко подчеркнул, что ситуация на топливном рынке региона пока не позволяет «вздохнуть свободно». Нынешнее положение он охарактеризовал как «выход на плато» после самого сложного периода. На полную нормализацию потребуется еще около двух недель.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в России сформирован достаточный объем топлива для внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса на 20–30%. Он также отмечал, что меры правительства дают результат: в ряде регионов снимаются лимиты, сокращаются очереди.