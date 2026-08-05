Родителей предупредили о вспышке ОРВИ, ковида и пневмонии в начале учебного года

Врач предупредил о вспышках опасных заболеваний осенью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Родителей школьников предупредили о скорой вспышке сезонных заболеваний в начале учебного года. В интервью «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что в сентябре медики ждут всплеск ОРВИ, пневмоний, ковида, а также выявление аллергических реакций и проблем с ЖКТ. По его словам, самой опасной респираторной вирусной инфекцией остается коронавирус. Он продолжает циркулировать в стране, говорит эксперт.

- На втором месте по опасности стоят аллергические реакции по принципу развития аллергического конъюнктивита и риносинусита, – цитируют врача в издании. – В целом, рост заболеваний связан с изменением погоды и тем, что дети начинают вновь тесно общаться в коллективе. Поэтому важно дать организму ребенка 10-14 дней на адаптацию после дачи или лагеря.

Что касается жалоб на живот, то Денис Прокофьев говорит, что это происходит из-за смены режима питания – чаще всего, его нарушения. Кроме того, на фоне летнего отдыха развиваются патогенные бактерии.