Депутаты Цивилев и Цед объяснили, почему удалили аккаунты в соцсетях

Оказалось, что причиной стали массовые попытки взлома. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вечером 4 августа петербургские депутаты и чиновники один за другим начали удалять свои аккаунты в соцсетях. Исчезали посты в каналах и на страницах, некоторые переименовали профили.

Оказалось, что причиной стали массовые попытки взлома. Председатель Заксобрания Александр Бельский объяснил это «серией скоординированных атак» на аккаунты депутатов.

Депутат Алексей Цивилев рассказал, что к его telegram-каналу пытались получить доступ с чужого устройства. Он посоветовался и решил удалиться из всех соцсетей, чтобы не рисковать.

- Были множественные попытки входа в мой аккаунт, приходили СМС с подтверждением. Посоветовался со своим предвыборным штабом – приняли решение удалить страницу, так как она могла быть скомпрометирована, - прокомментировал Цивилев. Информацию передали коллегам.

Депутат Госдумы Николай Цед подтвердил: после сообщений о взломах он тоже решил перестраховаться и временно удалил свои страницы во «ВКонтакте» и других соцсетях. Остальные депутаты последовали их примеру.