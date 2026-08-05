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НовостиОбщество5 августа 2026 14:04

Депутаты Цивилев и Цед объяснили, почему удалили аккаунты в соцсетях

Массовый исход депутатов из соцсетей вызван атакой хакеров
Ангелина ЛЕБЕДЕВА
Оказалось, что причиной стали массовые попытки взлома.

Оказалось, что причиной стали массовые попытки взлома.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вечером 4 августа петербургские депутаты и чиновники один за другим начали удалять свои аккаунты в соцсетях. Исчезали посты в каналах и на страницах, некоторые переименовали профили.

Оказалось, что причиной стали массовые попытки взлома. Председатель Заксобрания Александр Бельский объяснил это «серией скоординированных атак» на аккаунты депутатов.

Депутат Алексей Цивилев рассказал, что к его telegram-каналу пытались получить доступ с чужого устройства. Он посоветовался и решил удалиться из всех соцсетей, чтобы не рисковать.

- Были множественные попытки входа в мой аккаунт, приходили СМС с подтверждением. Посоветовался со своим предвыборным штабом – приняли решение удалить страницу, так как она могла быть скомпрометирована, - прокомментировал Цивилев. Информацию передали коллегам.

Депутат Госдумы Николай Цед подтвердил: после сообщений о взломах он тоже решил перестраховаться и временно удалил свои страницы во «ВКонтакте» и других соцсетях. Остальные депутаты последовали их примеру.