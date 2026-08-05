Строители уничтожили часть новой площади за 50 млн рублей в Петрозаводске

Депутаты обратились в полицию с просьбой проверить работы. Фото: Законодательное Собрание Республики Карелия / vk

Новое общественное пространство на Почтовой площади в Петрозаводске, которую совсем недавно благоустроили за 50 млн рублей из бюджета, теперь разбирают строители. Как пишет портал «Карелинформ», тротуарную плитку снимают, а элементы благоустройства используют при монтаже конструкций.

- Депутаты ЗакСа обратились в полицию с просьбой проверить работы. Они хотят узнать, кто ведет строительство, нанесен ли ущерб городской собственности и в каком размере, а также дать правовую оценку действиям рабочих, - уточняет информационный портал.

Собственникам помещений направили требования демонтировать самовольно возведенные конструкции и привести территорию в порядок. В случае отказа администрация намерена добиваться сноса через суд. Депутаты подчеркнули, что развитие бизнеса не должно идти в ущерб закону и общественному пространству.