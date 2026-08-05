Экономист рассказала, на что зумеры чаще всего тратят свои деньги

Зумеры тратят треть зарплаты на готовую еду и кофе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зумеры тратят примерно 70 процентов своего бюджета на личный комфорт. Об этом в интервью изданию «Абзац» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве России Светлана Сазанова. По словам кандидата экономических наук, 35 процентов доходов молодежи сейчас уходит на оплату транспорта и такси и ровно столько же – на покупку готовой еды и кофе. Эксперт объясняет такие траты тем, что зумеры стараются экономить свои силы и избегать лишней нервотрепки. А еще им не нравятся бытовые дела вроде готовки или мойки посуды.

- Зумеры стремятся к цифровому идеалу, который они видят в соцсетях. Поэтому стремятся к комфорту, пытаясь сохранить стрессоустойчивость. Для них не проблема переплатить за доставку, такси и подписки на цифровые сервисы. У московского зумера с зарплатой от 50 до 75 тысяч рублей, согласно опросам, до 26 тысяч уходит на готовую еду и кофе, - поделилась статистикой экономист.

При этом эксперт уточняет, что молодежь остается на плаву потому, что матери и отцы продолжают им помогать, в том числе покупают нормальные продукты. Интересно, что родители-миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 годы. – Прим.ред.) тратят до 67 процентов зарплаты на продукты питания для всей семьи.