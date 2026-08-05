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НовостиПетербургская стройка5 августа 2026 14:58

Собор с крестильным храмом и выставочным холлом появится в Купчино

Фасады оформят в стиле северного новгородского зодчества
Регина МАРИНЕЦ
Здание построят рядом с действующим храмом Александра Невского. Фото: КГА

Здание построят рядом с действующим храмом Александра Невского. Фото: КГА

Согласован архитектурно-градостроительный облик собора на Балканской улице в Купчино, проект разработали по заказу местного прихода. Здание построят рядом с действующим храмом Александра Невского.

- Собор будет трехэтажным, его выполнят в традициях русского храмового зодчества с пятиглавием в основе композиции, - сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

На первом этаже разместят крестильный храм с купелью и холл для временных выставок, а также трапезную, кухню и гардероб. Второй этаж отдадут под молельный зал, попасть в который можно будет по внутренним или парадным наружным лестницам. Алтарная часть будет обращена в сторону реки Волковки, а звонница - в сторону малого храма. На третьем этаже расположатся хоры, кабинеты настоятеля и административные помещения.

Фасады оформят в стиле северного новгородского зодчества. Первый этаж облицуют натуральным камнем, а стены второго и третьего будут из белого камня с декором.