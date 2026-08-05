Любовница отсудила 52 тысячи рублей у жены петербуржца, назвавшей ее старой

Женщины выясняли отношения в социальных сетях. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка отсудила у жены любовника 49 тысяч рублей – та обзывала ее старой и женщиной легкого поведения. В итоге вспыльчивую женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей и обязали выплатить 49 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

- Между Васей и Мариной случилось то, что не вписывается в семейные ценности, в конце февраля. В апреле о произошедшем узнала Елена - супруга Васи, - рассказала о «любовном треугольнике» руководительница Объединенной пресс-службой судов Дарья Лебедева в своем telegram-канале.

Супруга изменщика не сдержала эмоций и пустилась в разборки с Мариной в мессенджере, а не лично со своим Васей. Она называла соперницу «женщиной легкого поведения» и другими нецензурными словами. Особенно задело Марину, что Елена упрекнула ее в возрасте: мол, 32-летней женщине с последним шансом не стоит зариться на женатых мужчин.

Сама Марина утверждала, что отшила Васеньку. Елена же настаивала на обратном: это ее неблаговерный бросил Марину, а не она его. И тоже подкрепила свою версию крепкими ругательствами.

Марина обиделась и обратилась в суд. К слову, туда обидчица прийти не решилась, поэтому дело рассмотрели без нее. Мировой судья оштрафовал Елену на 3 тысячи рублей за оскорбление, а районный суд взыскал с нее еще 49 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Итоговая сумма для Елены составила 52 тысячи рублей.