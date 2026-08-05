Юрист рассказал, за что пассажира поезда могут высадить

Юрист предупредил, из-за чего полиция может высадить вас с поезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам напомнили, из-за каких нарушений могут высадить из поезда. В интервью изданию «Абзац» юрист Александр Манько рассказал, что нужно помнить как минимум пять важных моментов при поездке. И речь не только о запрете на курение и алкоголь. Даже излишне долгое сиденье на нижней полке соседа может обернуться скандалом.

- Если вы купили билет на верхнюю полку, но заняли нижнюю (например, на время обеда), то могут возникнуть проблемы. Пассажир с нижней полки, имеет полное право освободить место в любой момент за исключением приема пищи, - предупреждает юрист. – За употребление спиртного могут оштрафовать до 1,5 тысячи рублей, а за курение до 3 тысяч. Громкий просмотр фильма или прослушивание музыки и пение могут стать поводом для принудительной высадки из поезда и составления протокола о мелком хулиганстве.

Кстати, при покупке билета в поезд пассажир может отказаться от постельного белья. Но если его случайно оплатить, то деньги не вернут, утверждает Александр Манько.