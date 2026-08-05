Клубнику, помидоры и кабачки высадили в парке Победы

В этом году в городе разбили 14 таких огородов. Фото: Комблаг СПб

Лук, клубнику, помидоры, кабачки, морковь и свеклу высадили на территории Московского парка Победы. Это последний в этом сезоне кухонный огород, рассказали в Комблаге Петербурга.

- Сажать помогали воспитанники детского сада «Росинка» - под руководством садоводов ребята распределили растения по грядкам. С поливом вышла заминка: поднять полную лейку малыши не смогли, но взрослые помогли, - добавили в Комитете.

Кухонные огороды - это традиция, которая появилась еще при Петре I. Тогда на грядках выращивали не только привычные культуры, но и редкие европейские растения. Комитет по благоустройству возобновил эту традицию, чтобы порадовать горожан необычными цветниками.

В этом году в Петербурге разбили 14 таких огородов. Их можно увидеть в Изотовском сквере, парке Авиаторов, саду Александра Матросова, на бульваре Красных Зорь, в Плодовом саду Зеленогорска, на территории Школьного сквера в Петродворцовом районе и на бульваре проспекта Стачек у ТК «Континент».

Кухонные огороды, как и аптекарские огороды, вдохновляют людей. Сюда приходят полюбоваться, насладиться ароматами и узнать новое о растениях. В следующем году комитет по благоустройству пообещал продолжить эксперименты.