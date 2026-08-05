Сроки перекрытия внешнего кольца КАД в Петербурге продлили до ноября

Водителям придется потерпеть еще больше двух месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Движение по внешнему кольцу КАД на участке между развязкой с ЗСД и Приморским шоссе продлили до 15 ноября. Об этом сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

- На участке с 0 по 11 километр полностью закрыли внешнее кольцо. Машины пустили по внутреннему кольцу - по одной полосе в каждом направлении, - уточняется в сообщении.

Ограничения ввели еще 8 апреля. Изначально планировалось, что ремонт закончат к 1 сентября, но подрядчик попросил больше времени. Водителям придется потерпеть еще больше двух месяцев.

Как пояснил Пузыревский, на этом участке дорогу расширяют до шести полос. Работы идут в рамках госконтракта. Пока же водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать заторы.