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НовостиОбщество5 августа 2026 17:51

Почти 200 тысяч петербуржцев не смогут уехать в заграничный отпуск из-за долгов

Большинство невыездных – отцы-алиментщики
Регина МАРИНЕЦ
Приставы взыскали более 2,6 млрд рублей разных долгов.

Приставы взыскали более 2,6 млрд рублей разных долгов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 197 тысяч должников не смогут выехать за границу, пока не погасят свои долги. Такие данные 5 августа привели в городском управлении ФССП.

- В отношении этих людей действует постановление об ограничении выезда из России, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Среди тех, кто попал в стоп-лист, больше всего неплательщиков алиментов - их более 9 тысяч. С начала года благодаря ограничению выезда приставы взыскали более 2,6 млрд рублей разных долгов, из которых около 32 млн рублей - алиментные задолженности.

Приставы напоминают: проверить долги можно на сайте ФССП. Если сумма долга превышает 30 тысяч рублей (или 10 тысяч, если это алименты), лучше погасить его заранее. Также ограничение могут ввести и за неисполнение требований неимущественного характера.