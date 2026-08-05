Школьника отправили в СИЗО за стрельбу в сторону сверстников в Петербурге

Двое подростков получили ожоги груди и живота, а также огнестрельную рану спины. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд отправила в СИЗО 16-летнего подростка, обвиняемого в разбойном нападении на компанию сверстников. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, вечером 2 августа в Калининском районе подросток с товарищами подошел к четырем незнакомым школьникам и потребовал отдать им имущество. Получив отказ, компания пригрозила насилием и показала предмет, похожий на оружие. После повторного требования обвиняемый произвел минимум два выстрела в сторону потерпевших.

- Двое подростков получили ожоги груди и живота, а также огнестрельную рану спины. Еще двое пострадали морально. Подозреваемого задержали на следующий день и предъявили обвинение, - уточняется в сообщении.

На суде школьник просил отправить его под домашний арест, но следствие настояло на содержании под стражей. Ведомство опасалось, что на свободе фигурант может повлиять на потерпевших и свидетелей, уничтожить улики, скрыться или помочь уйти соучастникам. Молодой человек останется под стражей до 3 октября.