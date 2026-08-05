Барахолку у сгоревшего склада Wildberries в Ленобласти проверят на законность

Участок под ангарами принадлежит частной компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге проверят барахолку, которая открылась в ангарах рядом с местом недавнего пожара на складе Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.

- Торговать там нельзя: земля предназначена только для сельского хозяйства, а не для коммерции, - пишет 78.ru.

Участок под ангарами принадлежит частной компании. По документам использовать его можно только для сельхознужд. В ККИ уже отправили собственнику предостережение - такую торговлю вести запрещено.

Скоро на место придут инспекторы. Если нарушения подтвердятся, владельца заставят их устранить. Кроме того, материалы передадут в налоговую службу и Росреестр. Налоговики пересчитают ставку, а Росреестр решит, какие меры применить к собственнику.

Когда именно придет проверка, пока неизвестно. Но в комитете пообещали: затягивать не будут.