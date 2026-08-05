Спасатели снимали кольцо с пальца 13-летнего мальчика в лагере в Ленобласти

Мальчик не пострадал. Фото: Леноблпожспас

В детском лагере Ленобласти спасатели освободили палец 13-летнего мальчика от кольца, подаренного красивой девочкой. О милой истории рассказали в пресс-службе регионального Комитета правопорядка и безопасности.

Подросток надел кольцо, подаренное девочкой, и бережно носил его весь день. К вечеру палец распух и заболел. Снять кольцо не получилось ни у самого ребенка, ни у взрослых.

На помощь вызвали пожарных из части Всеволожского отряда Леноблпожспас. Спасатели справились с задачей без привычных кусачек – ребенок подарком очень дорожил и боялся повредить. Кольцо сняли с помощью обычной нитки.

- Мальчик не пострадал, - уточнили спасатели.

В подобной ситуации специалисты советуют охладить палец в холодной воде или приложить лед на 5-10 минут, чтобы уменьшить отек. Затем намылить палец мылом или смазать жирным кремом. Также нужно поднять руку выше уровня сердца. Если домашние методы не помогают и палец синеет или болит, следует срочно вызывать спасателей или обратиться в травмпункт.