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НовостиОбщество5 августа 2026 19:46

Стандарт помощи маломобильным пассажирам на транспорте приняли в Петербурге

В документе даже прописаны конкретные речевые формулировки
Регина МАРИНЕЦ
Теперь регламент станет основой для инструктажей во всех транспортных компаниях города.

Теперь регламент станет основой для инструктажей во всех транспортных компаниях города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый стандарт обслуживания маломобильных пассажиров на транспорте приняли в Петербурге. Документ определил четкие правила для водителей и кондукторов: как помогать пассажирам с инвалидностью при посадке, высадке и в поездке. В нем даже прописаны конкретные речевые формулировки.

- Теперь регламент станет основой для инструктажей во всех транспортных компаниях города. Водителей и кондукторов будут обучать по единым правилам. Цель - сделать поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах более доступными для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Свои подписи поставили руководители всех городских перевозчиков. На церемонии присутствовали председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, депутаты Законодательного Собрания и представители общественных организаций инвалидов.

Стандарт разрабатывали Комитет по транспорту, перевозчики и общественные организации при поддержке депутатов Александра Ржаненкова и Алексея Цивилева. Работа по созданию комфортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров будет продолжена.