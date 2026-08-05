Стандарт помощи маломобильным пассажирам на транспорте приняли в Петербурге

Теперь регламент станет основой для инструктажей во всех транспортных компаниях города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый стандарт обслуживания маломобильных пассажиров на транспорте приняли в Петербурге. Документ определил четкие правила для водителей и кондукторов: как помогать пассажирам с инвалидностью при посадке, высадке и в поездке. В нем даже прописаны конкретные речевые формулировки.

- Теперь регламент станет основой для инструктажей во всех транспортных компаниях города. Водителей и кондукторов будут обучать по единым правилам. Цель - сделать поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах более доступными для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Свои подписи поставили руководители всех городских перевозчиков. На церемонии присутствовали председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, депутаты Законодательного Собрания и представители общественных организаций инвалидов.

Стандарт разрабатывали Комитет по транспорту, перевозчики и общественные организации при поддержке депутатов Александра Ржаненкова и Алексея Цивилева. Работа по созданию комфортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров будет продолжена.