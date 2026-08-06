Защитную оболочку для нового реактора начали возводить на Ленинградской АЭС

Второй ярус планируют смонтировать в этом же году. Фото: пресс-служба ЛАЭС

На энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2 начали строить внутреннюю защитную оболочку здания реактора. Специалисты установили первый ярус стальной гермооблицовки весом 97 тонн с помощью тяжелого гусеничного крана.

Монтаж занял около семи часов, но готовились к нему несколько месяцев. Сначала изготовили элементы, нанесли на них защитное покрытие, собрали и сварили конструкцию на стапеле рядом с объектом, а затем проверили качество. После установки положение гермооблицовки также проверили.

- На следующей неделе специалисты приварят ярус к закладным деталям в перекрытии кольцевого коридора и к горизонтальной гермооблицовке фундамента. Так замкнется контур снизу, - сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Гермооблицовка - только первый этап. Второй ярус планируют смонтировать в этом же году. Дальше конструкция будет расти до купола, замкнется сверху и создаст герметичный объем. Снаружи оболочку усилят стенами из арматуры и специального бетона со стальными канатами. Такая защита надежно выполнит свою функцию при любых условиях.

Полностью построить внутреннюю защитную оболочку планируют в 2029 году. В 2030 году появится наружная оболочка - она защитит реактор от природных и техногенных воздействий.

Сами энергоблоки №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 введут в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах. Они заменят старые блоки РБМК-1000 и обеспечат чистой энергией Северо-Запад России. В «Росатоме» отметили, что это важно для развития промышленности и портовой инфраструктуры региона. Всего до 2035 года госкорпорация построит в России 12 новых блоков АЭС и 9 малых станций.