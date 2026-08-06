18-летний футболист «Зенита» Кондаков попал в больницу после матча с «Балтикой»

18-летний Кондаков является воспитанником «Зенита». Фото: пресс-служба ФК «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков госпитализирован после матча Фонбет - Кубка России против калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

На 53-й минуте игры он получил удар в лицо от защитника гостей Эдуардо Андерсона и был заменен. Вместо него вышел Юрий Горшков.

- Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение, - сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак на пресс-конференции.

18-летний Кондаков является воспитанником «Зенита». В составе команды он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. О его состоянии пока не сообщается.

В первом туре группового этапа «пути РПЛ» Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 на домашней арене. Следующая встреча петербуржцев состоится 19 августа, они сыграют с «Крыльями советов».