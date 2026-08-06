Авиатрафик между Москвой и Петербургом упал на 18 процентов

Сильно влияют регулярные закрытия аэропорта Пулково из-за угрозы беспилотников. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года количество пассажиров на авиарейсах между Москвой и Петербургом снизилось на 18%, до 1,6 млн человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Сокращение трафика на этой линии оказалось в несколько раз выше, чем в целом по стране. По данным Росстата, за первое полугодие пассажиропоток всех авиакомпаний снизился всего на 3,2%, до 49,2 млн пассажиров. Пассажиропоток Пулково за тот же период упал на 3%, до 9,4 млн человек. На внутренних рейсах снижение составило 7%, а на международных - выросло на 14%.

- Во-первых, пассажиры все чаще выбирают прямые рейсы за границу из Петербурга, а не через Москву. Во-вторых, сильно влияют регулярные закрытия аэропорта Пулково из-за угрозы беспилотников. В декабре 2025 года в Пулково сообщали, что из-за этого потеряли около 15% пассажиров на московском направлении, - пишет издание.

Кроме того, некоторые авиакомпании ушли с маршрута, не выдержав конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота». Сказывается и отток деловых путешественников, а многие все чаще выбирают поезда.