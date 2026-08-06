На ТПУ «Рыбацкое» нашли недочеты перед запуском новых электричек

У ТПУ «Рыбацкое» уже есть опыт перераспределения потоков. Фото: пресс-служба Комтранса СПб

На транспортно-пересадочном узле «Рыбацкое» оценили готовность к приему пригородных поездов Московского направления. Осмотр провел первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров.

- Во время осмотра выявили несколько недочетов. Замечания касались благоустройства, дорожных знаков и навигации для пассажиров от железнодорожной платформы к метро, - сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга. Гончаров дал указания профильным службам устранить все проблемы.

У ТПУ «Рыбацкое» уже есть опыт перераспределения потоков: с 1 июля сюда перенаправили электрички Волховстроевского направления. Инфраструктура тогда справилась с нагрузкой.

Теперь предстоит принять поезда с Московского вокзала. Пассажирам обещают удобную пересадку между электричкой и метро. Если все недочеты устранят, узел будет готов к новым рейсам.