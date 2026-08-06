Машков: Концепцию развития театров представят на Культурном форуме в Петербурге

Разработка документа - важнейшее направление работы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Концепцию развития театрального искусства до 2035 года представят осенью на Петербургском форуме объединенных культур. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

- Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию, - передает слова Машкова РИА Новости.

По словам народного артиста, разработка документа - важнейшее направление работы. Уже прошли театральные форумы во всех федеральных округах страны. Машков выразил надежду, что новая стратегия станет основой для дальнейших действий в сфере культуры.

В Союзе театральных деятелей рассчитывают, что стратегия определит развитие театров на ближайшие десять лет. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится 24-26 сентября.