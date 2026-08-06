Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды6 августа 2026 7:06

Машков: Концепцию развития театров представят на Культурном форуме в Петербурге

Концепция будет рассчитана до 2035 года
Регина МАРИНЕЦ
Разработка документа - важнейшее направление работы.

Разработка документа - важнейшее направление работы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Концепцию развития театрального искусства до 2035 года представят осенью на Петербургском форуме объединенных культур. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

- Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию, - передает слова Машкова РИА Новости.

По словам народного артиста, разработка документа - важнейшее направление работы. Уже прошли театральные форумы во всех федеральных округах страны. Машков выразил надежду, что новая стратегия станет основой для дальнейших действий в сфере культуры.

В Союзе театральных деятелей рассчитывают, что стратегия определит развитие театров на ближайшие десять лет. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур состоится 24-26 сентября.