Льготный заем для на технику для бизнеса Петербурга увеличили до 30 млн рублей

Ставки по займам остались льготными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Максимальный размер льготного займа на покупку машин и спецтехники местного производства вырос до 30 млн рублей. Такое решение принял вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Программа Фонда микрофинансирования для малого и среднего бизнеса действует с позапрошлого года. За это время техника подорожала, и предпринимателям стало не хватать прежнего лимита.

- Теперь бизнесмены смогут брать больше денег на обновление автопарка, расширение производства и новые проекты. Ставки по займам остались льготными. Программа также поддерживает петербургских производителей, создавая дополнительный спрос на их продукцию, – заявил Поляков.

С начала 2026 года Фонд микрофинансирования выдал льготные займы на сумму более 790 млн рублей. Общий объем поддержки за все время работы фонда превысил 14,5 млрд рублей.