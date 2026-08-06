Медианная зарплата вакансий в Петербурге выросла до 92,6 тысячи рублей

Самыми дорогими специалистами в городе оказались геологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели в Петербурге стали предлагать соискателям больше денег - медианная зарплата по итогам июля достигла 92,6 тысячи рублей, что на 7% выше, чем год назад. Тогда среднее предложение составляло 86,5 тысячи.

- Больше всего выросли зарплаты в добывающей отрасли - сразу на четверть, до 125 тысяч, - сообщили аналитики hh.ru.

В сельском хозяйстве прибавили 20%, и теперь там предлагают 136 тысяч. Административный персонал стал получать на 14% больше - 80 тысяч. Врачи и фармацевты - плюс 13%, до 90 тысяч. В стратегии, инвестициях и консалтинге рост составил 12%, и средняя зарплата там - 146,5 тысячи.

Самыми дорогими специалистами в городе оказались геологи, руководители разработок и коммерческие директора. Им предлагают по 250 тысяч рублей. Следом идут системные аналитики - их медианная зарплата 201 тысяча. Всего в исследовании участвовали данные с hh.ru по вакансиям июля 2026 года.