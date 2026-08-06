Безбилетник ответит перед судом за скандал в троллейбусе Петербурга

Ущерб от повреждений оценили в 83 тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

20-летний петербуржец предстанет перед судом за безбилетный проезд и скандал в троллейбусе в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, 1 июля парень отказался платить за проезд в общественном транспорте, а когда контролер сделала ему замечание, начал громко ругаться и хамить в присутствии других пассажиров. Водитель попросил нарушителя либо оплатить поездку, либо покинуть салон. В ответ молодой человек разбил стекло кабины водителя и ударил его, после чего скрылся.

- Ущерб от повреждений оценили в 83 тысячи рублей, - уточняется в сообщении.

Теперь безбилетнику грозит наказание по статье 213 УК РФ - хулиганство на транспорте. Прокуратура уже утвердила обвинительный акт и направила дело в Приморский районный суд. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.