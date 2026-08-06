Подросток из-за замечания выстрелил в работника канализации в Ленобласти

Сам подросток тоже обратился в больницу вместе с матерью. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Гатчинском районе подросток отомстил работнику канализации выстрелом из пневматики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В поселке Новый Свет работник канализационной станции заметил 11-летнего и 15-летнего парней рядом с открытым люком и сделал им замечание. Мужчина переживал за их безопасность, но подросткам суровый тон не понравился. Между ними началась ссора. В ходе конфликта один из подростков получил телесные повреждения, после чего ушел домой.

- Через некоторое время он вернулся с пневматическим пистолетом и выстрелил в сторону мужчины. Пострадавшему помогли на месте, от госпитализации он отказался. Сам подросток тоже обратился в больницу вместе с матерью - ему оказали помощь, - рассказали в полиции.

Полиция изъяла пневматический пистолет. Сейчас проводится проверка. Материалы передадут в следственные органы для принятия решения. Обоих несовершеннолетних доставили в отдел полиции.