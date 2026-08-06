Конкурс в РГПУ имени Герцена достиг 571 человека на место

Абитуриенты выбирают программы с понятными и реальными карьерными перспективами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Рекордный конкурс зафиксирован в РГПУ имени Герцена. На направление «Лингвистика. Перевод и переводоведение» подано 571 заявление на одно бюджетное место. На «Теорию и методику преподавания иностранных языков и культур» - 483 заявления, сообщили в пресс-службе вуза.

Всего вуз получил около 150 тысяч заявлений на программы бакалавриата, почти 90 тысяч из них - на бюджетные места. Высокий спрос также сохраняется на программы институтов истории и социальных наук, детства, дефектологического образования и реабилитации, информационных технологий и технологического образования, филологического факультета и факультета математики.

- Абитуриенты выбирают программы с понятными и реальными карьерными перспективами, особенно востребованы лингвистические и психологические направления, - отметил ректор Сергей Тарасов.

Приказы о зачислении на основном этапе опубликуют 7 августа. На приоритетном этапе уже зачислили 703 человека, из них 54 олимпиадника поступили без вступительных испытаний. В пресс-службе вуза добавили, что конкурс в этом году оказался выше, чем в прошлом.